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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. روجينا تخلع القلوب بمشهد دفن ابنتها الوحيدة وتفاصيل الحلقة 4 من مسلسلات رمضان

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. روجينا تخلع القلوب بمشهد دفن ابنتها الوحيدة

صدمة كبيرة فجرتها الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، خاصة بعدما تصدرت الحلقات الأولى تريند مواقع التواصل الاجتماعي واشعلت روجينا، السوشيال ميديا، بأدائها العالي، واستطاعت أن تخطف قلوب جمهورها وتنال تعاطفهم لما تتعرض له من قسوة الحياة، وصدماتها، لتكون الحلقة الرابعة بمثابة صدمة كبيرة، توجع قبلها، وتقطع قلب المشاهدين، بعد وفاة ابنتها الوحيدة سلمي  (سيليا) ابنتها الوحيدة من سعد (محمد ثروت) ودفنها في مشهد يخلع القلوب.

 

الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يبدأ دعوته في أصفهان ويواجه نظام الملك

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، عودة حسن الصباح وأسرته إلى أصفهان ليبدأ في دعوته النزارية، وتوسيع قاعدة أتباع مذهبه في بلد السلطان ملك شاه.


مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. يحيي الفخراني مطالب بسداد نصف مليون جنيه

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة بتلقي بهجت "يحيى الفخراني" إنذار من الضرائب وسداد مديونية نصف مليون جنيه، ويقرر بهجت مواجهة عبد البدبع "هشام إسماعيل".

 

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لفت ديكور مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، أنظار المشاهدين، وكانت حديث مواقع التواصل الإجتماعي.

 

عمر طلعت زكريا يطلب من جمهوره الدعاء لوالده الراحل

طلب الفنان عمر طلعت زكريا من جمهوره الدعاء لوالده الفنان الراحل طلعت زكريا بالرحمة، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الحشاشين الراحل طلعت زكريا السوشيال ميديا النجمة روجينا حسن الصباح

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