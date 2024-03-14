مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. روجينا تخلع القلوب بمشهد دفن ابنتها الوحيدة

صدمة كبيرة فجرتها الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، خاصة بعدما تصدرت الحلقات الأولى تريند مواقع التواصل الاجتماعي واشعلت روجينا، السوشيال ميديا، بأدائها العالي، واستطاعت أن تخطف قلوب جمهورها وتنال تعاطفهم لما تتعرض له من قسوة الحياة، وصدماتها، لتكون الحلقة الرابعة بمثابة صدمة كبيرة، توجع قبلها، وتقطع قلب المشاهدين، بعد وفاة ابنتها الوحيدة سلمي (سيليا) ابنتها الوحيدة من سعد (محمد ثروت) ودفنها في مشهد يخلع القلوب.

بداية الحلقة الرابعة كانت مع سرقة مبلغ 2 مليون جنية من رقية (رنا رئيس)، وكشفت الأحداث أن سعد(محمد ثروت)، هو من سرقها وكشفته رحمة (نهى عابدين)، شقيقة رقية وطلبت منه مليون جنية، مقابل سكوتها، وعدم كشفه لرقية، ووافق سعد.

وشهدت الحلقة صدمة كبيرة للمشاهدين بوفاة ابنة نصرة (روجينا) الوحيدة، وقيام مأمور السجن بإعطائها يوم خروج لحضور دفنتها، وقدمت روجينا مشهد رائعة خلع القلوب بدون صراخ أو صوت العالي، ولكنها انهارت بالدموع وعدم استطاعتها الوقف على قدميها في مشهد مؤثر تبدوا فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في معاناة "سرإلهي".

رؤوف عبد العزيز، استطاع من خلال هذا المشهد أن يضع بصمة إخراجية مختلف، جعل روجينا تبتعد تماما عن فكرة الصراخ والنواح، بل تعتمد على تعبيرات وجهها وصدمتها من هول الواقعة عليها وتوصل كل مشاعرها وأحاسيسها للمشاهدين من تعبيرات عينها ووجهها وحركات جسمها، نظرا لكون طبيعة شخصية نصرة، من نوعية البشر التي تحزن بشكل داخلي أكثر، هذا إلي جانب أنه قدم من خلال المشهد بصمة إخراجية متفردة من خلال الكادرات وتوظيف الموسيقى التصويرية بشكل يلائم الحدث الحزين، فضلا عن مشاهد الألم والحزن ومنظر المقابر الذي جاء معبرا عن سياق الأحداث بشكل متميز.

وشهدت الحلقة فسخ رحمة (نهى عابدين) خطوبتها، بعدما أصبح معها المال الوفير، وانتهت أحداث الحلقة الرابعة، بخروج نصرة (روجينا) من السجن، وذهابها لقبر ابنتها سلمى، ووعدتها انها سوف تأخذ حقها من كل من ظلمها، ليضعنا المخرج في حالة شغف حول ماذا تخطط نصرة خلال الحلقات المقبلة؟.

كما سيطرت حالة تعاطف كبيرة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد الظلم الكبير الذي تعرضت اه نصرة الشخصية التي تقدمها روجينا على مدار الحلقات الثلاثة السابقة.

وطالب العديد من رواد السوشيال ميديا من المخرج رؤوف عبد العزيز بعودة قوة وجبروت شخصية الدكتورة حور التي قدمتها روجينا في مسلسل "انحراف" الذي تم عرضه في رمضان 2021، وكان من أبرز التعليقات: "بنطلب من المخرج رؤوف عبد العزيز شخصية الدكتورة حور ضيفة شرف بمسلسل سر إلهي لمدة ربع ساعة حتى تخلص الأمور بطريقتها"، كما انهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا لشخصية نصرة:" هناك في زحمة الأعمال الدرامية سر الهي يخطف القلوب قبل الانظار فما ان تلبث أن تنسى ملامح رياكشن أبدعت فيه روجينا حتى يمزق قلبك رياكشن أخر أي إبداع تنقشين ولاي رياكشن سوف نصفق ، روجينا شابو، انتي موهبة كبير، عمل ضخم ورائع المسلسل جامد، المسلسل ده روعه، عظيم يا فنانة ، مسلسل روعه"، وغيرها من التعليقات التي تشيد بالعمل وكل أبطاله.



تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

مسلسل سر إلهي الحلقة 4

مسلسل سر إلهي الحلقة 4

مسلسل سر إلهي الحلقة 4

مسلسل سر إلهي الحلقة 4

مسلسل سر إلهي الحلقة 4

مسلسل سر إلهي الحلقة 4

مسلسل سر إلهي الحلقة 4

مسلسل سر إلهي الحلقة 4

مسلسل سر إلهي الحلقة 4