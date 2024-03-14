مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. يحيي الفخراني مطالب بسداد نصف مليون جنيه

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة بتلقي بهجت "يحيى الفخراني" إنذار من الضرائب وسداد مديونية نصف مليون جنيه، ويقرر بهجت مواجهة عبد البدبع "هشام إسماعيل".

تعرض لولا "سما أحمد" الراقصة على تيتا "عنبة" العمل معها.

يذهب بهجت لعبد البديع ويتهمه بالنصب والسرقة، يحاول عبد البديع تهدئة بهجت دون جدوى.



تحاول نعناعة "جومانا مراد" استعطاف بهجت وتطلب منه دفع نصف مديونية الكفالة لحنفي ويرفض بشدة ويطلب منها إنهاء شراكتهم.



يخبر تيتا أصدقائه بعمله مع لولا الراقصة ويشعرون بتخليه عنهم، يحاول أسامة "أحمد ابو رية" صديق عمر "خالد شباط" إقناعة بالعمل مع فريد "حازم إيهاب" واستغلال قدراته العقلية.



تخبر نعناعة فلة "هنادي مهنا" بقلقها من فض الشراكة مع بهجت وتؤكد لها خسارتها، تقنعها فلة باستمرار الشراكه بينهم والاستفادة من علاقات بهجت، تتفاجأ فلة ونعناعة من زيارة حنفي "محسن منصور" لهم.



يجلس بهجت مع لبنى "صفاء الطوخي" وهم يستمعون لغنوة لـ أم كلثوم ويشتكي لها من مشكلة الضرائب وتطمئنه وتطلب منه ترك هذه الأمور للمحامي والاستماع لأ أم كلثوم وتفصح له عن حبها له ويؤكد لها ان فرق العمر الكبير بينهم هو سبب عدم ارتباطهما.

تلوم منال "وفاء صادق" زوجها عبد البديع على تصرفه مع بهجت، يذهب بهجت برفقة عرفان "صلاح عبد الله" لسوق الجمعة للتأكد من سرقة التاجر، يواجهه عرفان التاجر باستغلاله.

يصل لجميلة "بسنت أبو باشا"على هاتفها رسالة مفزعة.



المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.