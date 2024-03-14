مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. يحيى الفخراني متهم بالتهرب الضريبي

تعرض بهجت "يحيى الفخرانى" لأزمة جديدة في الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة، حيث اتهم بالتهرب الضريبي، بسبب سنتر عبد البديع (هشام إسماعيل)، ويذهب إلى السنتر ويتخانق مع عبد البديع.

وطلب محسن ممصور من نعناعة أن يعمل معها فى توزيع مياه معدنية مغشوشة.

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المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية و إشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.