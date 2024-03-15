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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سفرة رمضان| طريقة عمل الدجاج في الفرن

سفرة رمضان| طريقة
سفرة رمضان| طريقة عمل الدجاج في الفرن

 

الدجاج في الفرن من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد اسرتك على مائدة فطار شهر رمضان بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الدجاج في الفرن .

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مقادير الدجاج في الفرن

ماء نقع الدجاج :
ماء
٢ ورق لاورا
٢ عود قرفه
١ ليمون مقطع شرائح
١ ملعقة كبيرة ملح خشن
١ ملعقة كبيرة فلفل اسود حب
١ ملعقة كبيرة بهار حب
لخليط حشوة جلد الدجاج :
١٠٠ جرام زبده جنة
٣ فص ثوم مفروم
برش ليمونه
١ ملعقة صغيرة اعشاب ايطالية
١ ملعقة صغيرة بابريكا
ملح - فلفل
لصوص دهن الدجاج :
ربع كوب باربكيو صوص
١ ملعقة كبيرة عسل
ملح - فلفل
١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم
١ ملعقة صغيرة بودرة بصل
١ ملعقة صغيرة زعتر
٢ بطاطس
٢ جزر
١ بصل
١ راس ثوم
٢ عود روزميري


طريقة تحضير الدجاج في الفرن
نقوم بنقع الدجاج بالماء والتوابل وشرائح الليمون 
نخلط الزبده مع الثوم وبرش الليمون والملح والفلفل والبابريكا والاعشاب الايطالية
ونقوم بحشي الدجاج بعد ان تم تنشيفه من ماء النقع بالزبدة من تحت الجلد ثم ندهن الدجاجة بالصوص بعد خلط الباربكيو صوص مع للعسل والثوم والتوابل ونضع الدجاجة على بشكل مسطح على بصينية الفرن على الخضار المقطعه وتغطى بورق الزبده وفوقه ورق قصدير وتدخل الفرن على اعلى درجة حرارة مدة ربع ساعه ثم على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٥ دقيقة وعند الاستواء تحمر من الاعلى وبالهنا والشفا .

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