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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ميريام فارس بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

ميريام فارس
ميريام فارس

شاركت الفنانة ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير.

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تألقت ميريام فارس في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

تزينت ميريام فارس ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وأكملت إطلالتها بكلاتش صغيرة باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

ميريام فارس
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