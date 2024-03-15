أخبار الفن..خطوبة المايسترو هاني فرحات ودنيا جمعة.. بيتر ميمي يرد على تساؤلات الجمهور حول الحشاشين

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

ببتر ميمي يرد على تساؤلات الجمهور حول الحشاشين

رد المخرج بيتر ميمي لأول مرة على تساؤلات الجمهور حول مسلسل الحشاشين على مواقع التواصل الإجتماعي.

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 4 .. حريق في غرفة سلمى أبو ضيف بسبب الغيرة

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى أبو ضيف بموت خالها بندق (محمد فهيم) وتدخل شيماء (سلمى أبو ضيف) في صدمة وحالة نفسية سيئة بسبب وفاته وقربها منه.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 5 .. محمد شاهين يدخل في غيبوبة

عرضت منصة watch it، الحلقة الخامسة من مسلسل لحظة غضب، للفنانة صبا مبارك، ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2024.

بعد تصدره التريند.. سر غير متوقع عن خلاف محمد شاهين ومحمد لطفي

تصدر اسم الفنان محمد شاهين تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلقته مع الفنان رامز جلال في رامز جاب من الآخر.

خطوبة المايسترو هاني فرحات ودنيا جمعة.. صور

أعلنت البروديوسر دنيا جمعة المدير التنفيذي لمهرجان الموسيقي العربية، والمشرفة على العديد من الحفلات الكبرى في الوطن العربي خطوبتها على الموسيقار هاني فرحات عبر حسابها الرسمي على انستجرام.