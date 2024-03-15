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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خطوبة المايسترو هاني فرحات ودنيا جمعة.. صور

هاني فرحات
هاني فرحات

أعلنت البروديوسر دنيا جمعة المدير التنفيذي لمهرجان الموسيقي العربية، والمشرفة على العديد من الحفلات الكبرى في الوطن العربي خطوبتها على الموسيقار هاني فرحات عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

هاني فرحات حقق نجاحات متتالية وذاعت شهرته كواحد من أهم الموسيقيين في الوطن العربي كما يثق فيه عدد كبير من النجوم الذي يعتمدون عليه في حفلاتهم لضمان خروج الحفل بأفضل صورة 
 

وعلى جانب اخر ابهر الموسيقار هاني فرحات جمهور الرياض بتقديم حفلات بأسلوب موسيقي جديد ومتطور .

هاني فرحات


وقدم هاني فرحات،  حفلا كبيرا علي مسرح أبو بكر سالم  مع المطربة مي فاروق  بعنوان مي فاروق & djs ضمن حفلات موسم الرياض.

هاني فرحات: نجحنا بحفل مي فاروق في الجمع بين الأصالة والموسيقى العصرية

موعد حفل مي فاروق الجديد بقيادة المايسترو هاني فرحات

وجاءت الحفلة من أهم وأقوى الحفلات، وما قدمه هاني من توزيع مختلف حيث غنت مي عدد كبير من الاغاني التراثية الهامة بتوزيعات عصرية جديدة قدمها فرحات بلمساته السحرية في قيادة الأوركسترا.

وأكد فرحات أن فكرة الحفل جاءت من المستشار تركي آل الشيخ، وبذلت مجهود كبير في سبيل تقديم حفل بأسلوب عالمي خاصة أن الفكرة عصرية ومتطورة وتجمع بين أصالة الأغاني التراثية وعصرية التوزيعات الجديدة وروعة صوت مي فاروق مما يجعلها من أكثر الحفلات تميزا.

وأضاف فاني فرحات أن الحفل شهد إقبالا كبيرا من الجمهور حيث نفذت التذاكر بعد طرحها بفترة قليلة مما يؤكد أن الجمهور أعجب بالفكرة وظهر هذا واضحا من تفاعلهم الكبير الذي فاق التوقعات.
 

هاني فرحات
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