هاني فرحات: نجحنا بحفل مي فاروق في الجمع بين الأصالة والموسيقي العصرية

يستمر الموسيقار هاني فرحات في إبهار جمهور الرياض وتقديم حفلات بأسلوب موسيقي جديد ومتطور .

وقدم هاني فرحات، حفلا كبيرا علي مسرح أبو بكر سالم مع المطربة مي فاروق بعنوان مي فاروق & djs ضمن حفلات موسم الرياض.





وجاءت الحفلة من أهم وأقوى الحفلات، وما قدمه هاني من توزيع مختلف حيث غنت مي عدد كبير من الاغاني التراثية الهامة بتوزيعات عصرية جديدة قدمها فرحات بلمساته السحرية في قيادة الأوركسترا.



وأكد فرحات أن فكرة الحفل جاءت من المستشار تركي آل الشيخ، وبذلت مجهود كبير في سبيل تقديم حفل بأسلوب عالمي خاصة أن الفكرة عصرية ومتطورة وتجمع بين أصالة الأغاني التراثية وعصرية التوزيعات الجديدة وروعة صوت مي فاروق مما يجعلها من أكثر الحفلات تميزا.



وأضاف فاني فرحات أن الحفل شهد إقبالا كبيرا من الجمهور حيث نفذت التذاكر بعد طرحها بفترة قليلة مما يؤكد أن الجمهور أعجب بالفكرة وظهر هذا واضحا من تفاعلهم الكبير الذي فاق التوقعات.