هاني فرحات: ليال سعودية مصرية تخلق تكاملا وتعاونا بين البلدين

أعرب الموسيقار هاني فرحات عن فخره وسعادته بالنجاح الكبير الذي حققته اولى الليالي السعودية المصرية التي أقيمت اليوم بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه وتواجد فني ضخم ودعم من هيئة الترفية والمستشار تركي آل الشيخ صاحب مبادرة التعاون الذي سيساهم في مزيد من الرقي والتقدم للفن العربي لأن مصر والسعودية بلد واحد وتعاونهما يقود العالم العربي لاعمال فنية عالمية لأنهما يمتلكان كل الأمكانيات

واكد فرحات أن المفأجات ستكون كبيرة خلال الفترة القادمة في كافة المجالات الفنية".

وتابع شرف ان اتواجد في هذه الليلة علي المسرح مع محمد منير وما شاهدته في الليلة يبشر اننا سنقدم أعمالأ عالمية وشرفت ان محمد منير طلب مني ان اصعد معه علي المسرح لانه النجم الإستثنائي وإصراره علي الغناء رغم ظروفه الصحية وكسر يده صباح يوم الحفل يؤكد ان الجميع لدية رغبة في مواصلة العمل لإنجاز مشروعات فنية إستثنائية ".

وكان أبرز الحضور من نجوم الفن والإعلام عمرو دياب وكريم عبد الغزيز وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومنى الشاذلى وعمرو الفقي واسعاد يونس ومحمد عبد المتعال ومحمود المملوك ومجدي الجلاد ولميس الحديدي ويسرا وليلي علوي والهام شاهين وآمال ماهر ود.اشرف زكي نقيب الفنانين ورامي عادل إمام ود.مدحت العدل ونيللي كريم وصلاح عبد الوهاب واشرف عبد الباقي واحمد فهمي ... وغيرهم

وأحيا أولى ققرات الحفل ماجد المهندس الذي أطرب ضيوف الحفل بوصلة من اغانيه المميزة التى حصدت وصلات التصفيق الحار.

يقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.

وقام بتقديم فقرات الحفل الإعلامي عمرو أديب ويقوم بالتنظيم من الجانب المصري المنتج حمدي بدر كرافت ميديا ومن الجانب السعودي بنش مارك زكي حسانين ومحمد زكي بالإضافة إلى إضاءة عماد نبيل.