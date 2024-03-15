عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد آذان المغرب في الأقصر اليوم

صدى البلد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت آذان المغرب فى محافظة الأقصر، فى خامس أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 5.58 مساء.

 

ويتساءل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

متخصصة بلجيكية في أنشطة الأطفال تدعم أطفال الصعيد مرضى السرطان بأورام الأقصر

وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة بالمحافظة

موعد صلاة الفجر فى تمام الساعة  4.35 صباحا 
موعد صلاة الشروق فى تمام الساعة 5.58 صباحا.

موعد صلاة الظهر فى تمام الساعة 11.58 صباحا.

موعد صلاة العصر فى تمام الساعة 3.23 مساءً.

موعد صلاة المغرب فى تمام الساعة 5.56 مساءً.

موعد صلاة العشاء والتراويح فى تمام الساعة 7.13 مساءً.

الأقصر الافطار توقيت آذان المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

وضعهم صعب.. مفاجأة تضرب سوق الدولار

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

أمطار بنسبة 60%|تغير مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة..نوة الشمس الكبرى تقترب

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر الجمعة الأولى من شهر رمضان بالحرمين المكي والمدني

الحد الأقصى 1000 جنيه.. قيمة رسوم جواز السفر بعد التصديق على الزيادة

أنقذ خطيبته من 4 ذئاب بشرية..حكاية بيبو شهيد الرجولة في أبو النمرس|صور

وزير الإسكان: تحسين الخدمات للمواطنين بالمدن الجديدة للحفاظ على الاستثمارات

حماس تدعو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لوقف الإبادة ضد غزة

حزب الله لـ إيران: سنحارب إسرائيل بمفردنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المتابعون وصفوها بالخائنة.. جدل بسبب دعم ملكة جمال العراق للاحتلال الإسرائيلي

سفرة رمضان| طريقة عمل الدجاج في الفرن

أعلن تحدي كولر .. ما سر ثقة مدرب سيمبا في الفوز على الأهلي؟

بفستان محتشم..هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ