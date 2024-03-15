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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تحول مفاجئ في القضية ومصير السائق.. ماذا قالت حبيبة الشماع باللحظات الأخيرة؟

صدى البلد

وفاة حبيبة الشماع.. توفيت حبيبة الشماع الشهيرة بـ "فتاة أوبر" أو "فتاة الشروق"، عقب دخولها المستشفى في غيبوبة أثر حادث بسبب سائق أوبر، لتنال قصة حبيبة الشماع علي تأثر كبير من قبل الرأي العام.

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وكانت حبيبة الشماع قد اشتبهت في محاولة اختطافها من قبل سائق الأوبر التي كانت متواجدة معه في سيارته، وقفزت من السيارة لتنجو بنفسها ولكنها تعرضت لإصابات قوية أدت لدخولها المستشفى ومن ثم وفاتها. 

وأوضح محامي سائق أوبر، أن تحقيقات النيابة العامة، الخاصة بالقيد والوصف سوف تكشف هل يتم إحالة القضية الى محكمة الجنح أم إلى الجنايات.

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