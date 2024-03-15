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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

ثمّنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس مواقف فضيلة شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب وتأكيده على صمود الشعب الفلسطيني في وجه آلة الإرهاب الوحشية، وبسالته وثباته على أرضه، وحتمية انتصاره على جيش الإرهاب، المتحلِّل من كل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وطالبت الحركة في بيان لها؛ الأمة الإسلامية، وكل مؤسساتها، وخصوصاً الأزهر، بتشكيل وقيادة جبهة إسلامية واسعة، تعمل بشكل فاعل على الضغط لوقف العدوان الوحشي وحرب الإبادة، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ عبر المعابر البرية. 

وتعمل هذة الجبهة بإمداد الشعب الفلسطيني بكافة سبل الدعم والإسناد، في معركته التي يدافع من خلالها عن أولى القبلتين ومسرى الرسول بحسب بيان حماس 

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