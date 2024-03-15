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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصريحات السيسي.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه للتجار حال ارتكابهم هذا الفعل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في أثناء التواجد بأكاديمية الشرطة فجر اليوم،أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة كانت الظروف الاقتصادية صعبة، بسبب ما حدث من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الأخيرة تكون من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وقال السيسي أنه سيتم الإفراج عن بعض مستلزمات الإنتاج من الموانئ، ولا يوجد مشكلات بأي سلعة غذائية.

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و مع ارتفاع أسعار السلع نتيجة التداعيات الاقتصاية العالمية، اتجه الكثير من التجار مستغلى الأزمات الى احتكار السلع أو اخفائها أو عرضها للبيع بسعر أعلى .


عقوبة حجب السلع الاستراتيجية

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
                                                                                 

 وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.


وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.


وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.


تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.     
 

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