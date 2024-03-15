طفلة تسال هل المايوه الشرعي حلال؟.. على جمعة: البوركينى أحسن من البكينى

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة مفاداه المايوه الشرعي حلال أم حرام؟

هل المايوه الشرعي حلال؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "أهو احسن من البكينى فالبوركينى أحسن من البكينى".

ورد على سؤال طفلة اهري، حول لماذا فرض الله الحجاب على البنات والاولاد للم يفرضه عليهم، قائلا: "البنات جمال فلازم يتحجبوا، ربنا خلقك جميلة وفاتنة ويا أرض اتهدى ما عليكى قدى، فربنا قالك علشان منعملش دوشة اتحجبي. فبقيتى أكثر جمالا وبهائا".

وتابع: "الولاد عندهم حجاب برضوا بس من السرة إلى الركبة".

رأي الشرع في المايوه الشرعي

ردت الدكتورة أمنه نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على ما يعرف بالمايوه الشرعي، مؤكدة أن مصطلح المايوه الشرعي هو تحايل على قواعد وثوابت الدين.

وأضافت الدكتورة آمنة نصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الناس تتحايل للتوفيق بين رغباتها وما يسمح به الدين وتغلب رغباتها حتى يأخذ المسار الذي يريده صاحبها.

وتابعت الدكتورة أمنه نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد في الشرع ما يسمى بالمايوه الشرعي لنزول المياه.

المايوه الشرعي للنساء

من جانبه، نفى الشيخ يسري عزام أحد علماء وزارة الأوقاف، وجود ما يتداول بين الناس من «المايوه الشرعي»، منوها أن الإسلام والشرع الحنيف حدد عورة الرجل والمرأة على حد سواء.

وقال الشيخ يسري عزام، في برنامجه "الحياة أخلاق" على فضائية “المحور” أنه يجب على المرأة ارتداء ما يستر جسدها ولا يصفه ولا يشفه، سواء في البر أو البحر.

وذكر أنه لا يجوز شرعا ارتداء ما يظهر مفاتن المرأة حتى لو أطلق عليه “المايوه الشرعي” أو "البوركيني" أما إذا كان الزي التي ترتديه المرأة بغض النظر عن اسمه، لا يصف ولا يشف مفاتن المرأة؛ وكانت بعيدة عن أعين الرجال فلا حرج فيه.