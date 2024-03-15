شقيق أحمد رفعت: لا تنسوا أخي من صالح الدعاء

دعا المهندس محمد رفعت، شقيق اللاعب أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، بتكثيف الدعاء لشقيقه حتى يتجاوز المحنة المرضية التي ألمت به مؤخراً.

وكتب رفعت عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أكثروا من الصلاة على رسول الله، واستغفروا الله كثيراً ولا تنسوا أخي من صالح الدعاء إنه لا يرفع الأقدار إلا الدعاء بإذن الله عز وجل.

وتابع: أستحلفكم بالله ألا تملوا ولا تكلوا عن الدعاء لأحمد إن ربنا يشفيه ويعافيه ويمده بالصحة ويرزقه بركة في العمر

اللهم رب الناس اذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً.