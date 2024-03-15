مابتقعدش من غيره.. حل سريع للتخلص من إدمان الموبايل في يوم واحد

نصح الخبير الروسي بافيل شاشلوف بعلاج إدمان الموبايل والسوشيال ميديا من خلال الابتعاد عن الهاتف الذكي تدريجيا بدءا من ساعات النهار الأولى.



وقال بافيل شاشلوف، الخبير في مجال وسائل التواصل الاجتماعي خلال مقابلة مع موقع Life.ru الروسي، إن الخروج من حفرة الإدمان وتقليل وقت مشاهدة الهاتف وينصح بالبدء من الصباح وقضاء هذه الفترة بدونه فهى خطوة فعالة فى علاج إدمان الموبايل.

وشدد بافيل شاشلوف على أنه يجب فور إيقاف المنبه بالنهوض من السرير وبدء يوم جديد دون الإمساك بالهاتف خاصة أن الصباح هو مساحتك الشخصية والتي يمكنك أن تقضيها مع نفسك أومع عائلتك، وإدمان الموبايل يسلب من الاستمتاع بكل هذا ويخفض تركيزك طوال النهار.

ووفقا لما جاء فى موقع “كومسومولسكايا برافدا” فقد أظهرت دراسة حديثة أن من يعانون من إدمان الموبايل ولا يستطيعون قضاء أى وقت دون السوشيال ميديا هم أكثر الأشخاص عرضة لصرير الأسنان أثناء النوم.

الحل السريع

بينما كشف بعض الخبراء أن علاج إدمان الموبايل والسوشيال ميديا بسيط، ويتمثل في تغيير الألوان فى الخلفية فقط وجعلها بتدرج رمادي، حيث ثبت أن هذا اللون يبعد المستخدمين عن إدمان استخدام الموبايلات وذلك وفقا لموقع كومسومولسكايا برافدا.



