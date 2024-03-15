عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مابتقعدش من غيره.. حل سريع للتخلص من إدمان الموبايل في يوم واحد

صدى البلد

نصح الخبير الروسي بافيل شاشلوف بعلاج إدمان الموبايل والسوشيال ميديا من خلال الابتعاد عن الهاتف الذكي تدريجيا بدءا من ساعات النهار الأولى.

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

بربع الثمن.. أرخص طريقة لعمل وتخزين الكفتة قبل رمضان


وقال بافيل شاشلوف، الخبير في مجال وسائل التواصل الاجتماعي  خلال مقابلة مع موقع Life.ru الروسي، إن الخروج من حفرة الإدمان وتقليل وقت مشاهدة الهاتف وينصح بالبدء من الصباح وقضاء هذه الفترة بدونه فهى خطوة فعالة فى علاج إدمان الموبايل. 

وشدد بافيل شاشلوف على أنه يجب فور إيقاف المنبه بالنهوض من السرير وبدء يوم جديد دون الإمساك بالهاتف خاصة أن الصباح هو مساحتك الشخصية والتي يمكنك أن تقضيها مع نفسك أومع عائلتك، وإدمان الموبايل يسلب من الاستمتاع بكل هذا ويخفض تركيزك طوال النهار. 

ووفقا لما جاء فى موقع “كومسومولسكايا برافدا” فقد أظهرت دراسة حديثة أن من يعانون من إدمان الموبايل ولا يستطيعون قضاء أى وقت دون السوشيال ميديا هم أكثر الأشخاص عرضة لصرير الأسنان أثناء النوم.

الحل السريع 

بينما كشف بعض الخبراء أن علاج إدمان الموبايل والسوشيال ميديا بسيط، ويتمثل في تغيير الألوان فى الخلفية فقط وجعلها بتدرج رمادي، حيث ثبت أن هذا اللون يبعد المستخدمين عن إدمان استخدام الموبايلات وذلك وفقا لموقع  كومسومولسكايا برافدا.


 

إدمان الموبايل الموبايل السوشيال ميديا استخدام الموبايل الهاتف الذكى التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كفتة حسن باشا لسفرة مميزة في رمضان

سبب وفاة حبيبة الشماع.. تفاصيل حالتها في آخر أيامها

بيريح المعدة.. طريقة عمل عصير الخروب مثل المحلات

أضرار السهر طول الليل فى رمضان.. هتتعب وتركيزك هيضيع|تفاصيل

تفتح النفس .. لعزومات رمضان جربي صينية دجاج بالتورتيلا في الفرن

أفضل مشروب على الفطار في رمضان.. يمنع مشاكل المعدة وينسف الوزن

بديل الفول السريع.. طعام يحتوي على نفس الفوائد ويحضر في وقت أقل

الصداع الشديد في الصيام .. كيف تحمي نفسك منه

ترشيحاتنا

حماس: قرار تكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية صدر «دون موافقتنا»

أزمة حلمي بكر على صفيح ساخن| مصطفى كامل يخرج عن صمته.. وأرملة الموسيقار تعلق

التعليم العالي: 5 فرق مصرية تتأهل للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات

صدمة في الجزائر.. رياض محرز خارج تشكيل المنتخب

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

خالد سعد: الدولة تتوجه نحو صناعة السيارات بدلا من استيرادها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تسبب الصداع منها أكلة مصرية شهيرة.. ابتعدوا عنها

خالد سعد: الدولة تتوجه نحو صناعة السيارات بدلا من استيرادها

مابتقعدش من غيره.. حل سريع للتخلص من إدمان الموبايل في يوم واحد

بشرى سارة.. خالد سعد: انخفاض أسعار السيارات واختفاء الأوفربرايس

فيديو

مولعة الساحل الشرير.. الحبس عامين لـ راقصة مصرية شهيرة بسبب حركتها المثيرة

تحول مفاجئ في القضية ومصير السائق.. ماذا قالت حبيبة الشماع باللحظات الأخيرة؟

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ