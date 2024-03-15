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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أطعمة تسبب الصداع منها أكلة مصرية شهيرة.. ابتعدوا عنها

صدى البلد

كشفت طبيبة الأعصاب الروسية أناستاسيا تاراسوفا، أن نوبات الصداع النصفي قد يكون سببها بعض الأطعمة التي يتناولها الناس دون علمهم بالآثار السلبية التي تتركها على الصحة.

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ونقلا عن موقع “إزفيستيا” قالت "أناستاسيا"، إن من يعانون من الصداع النصفي بشكل متكرر يجب عليهم الحذر من تناول بعض الأطعمة التي تتسبب بتهيج الجهاز العصبي وقد تتسبب الصداع مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد، وبعض اللحوم المصنعة، والأسماك المدخنة، المنتشرة في مصر.

وأشارت أناستاسيا إلى أن بعض أنواع الجبن التي قد تسبب الصداع بالإضافة إلى بعض أنواع المكسرات والبقوليات مثل الفول، ومخلل الكرنب، والنبيذ، لاحتوائها على مادة التيرامين.

البقوليات
البقوليات

وأوضحت أن التيرامين من المواد التى تزيد من احتمالات حدوث الصداع النصفي وهو عبارة عن مركب كيميائي طبيعي يتكون من تحلل الحمض الأميني تيروسين ويسبب تضيق الأوعية الدموية في الدماغ ما يتسبب بنوبات الصداع.


وتبعا للطبيبة فإن نوبات الصداع النصفي قد تنجم أيضا بسبب المنتجات التي تحوي على الكافيين، كما ينصح الذين يعانون من هذه المشكلة بالابتعاد عن المشروبات الكحولية والحمضيات والفواكه الاستوائية.

ونوهت تاراسوفا إلى ضرورة الابتعاد عن مسببات التوتر، وحذّرت من أن الجوع يمكن أن يسبب نوبات الصداع النصفي أحيانا.

 

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