البيت الأبيض: رد حماس على صفقة الرهائن «ضِمن حدود» ما جرى التفاوض عليه

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة إن رد حركة حماس على إطار اتفاق الرهائن الأخير هو "ضمن حدود الصفقة التي كنا نعمل عليها منذ عدة أشهر".

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي: "حقيقة أن هناك وفدا آخر يتجه إلى الدوحة، وأن هذا الاقتراح موجود، وأن هناك محادثات حوله، كل هذا أمر جيد".

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة لن ترسل وفداً إلى الاجتماع المقبل بين المفاوضين في الدوحة، لكن الإدارة تظل منخرطة في هذا الأمر.

وتابع: "نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في اتجاه جيد، لكن هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى، وسيتعين علينا أن نبقى عند هذا الحد حتى النهاية".