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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم 3 أشقاء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم نصف نقل وميكروباص بسوهاج

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص من بينهم 3 أشقاء بإصابات مختلفة بالجسم؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل، وذلك أثناء دوران الميكروباص من أحد الفتحات بطريق البخايته دائرة مركز شرطة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة بالجسم في حادث تصادم دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو 'ضياء ع.ا.ع' 24 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، وحال دورانه من أحد الفتحات بالطريق اصطدم بسيارة نصف نقل قيادة المدعو 'احمد م.م' 48 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، من الجانب الأيسر.

ونتج عن ذلك إصابة كلاً من: قائد السيارة الأولى بكسر بالذراع الأيسر، ومستقليها كلاً من: المدعو 'عادل م.م.ف' 13 سنة، بسحجات متفرقة بالجسم، والمدعو 'علي م.ف.ع' 15 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى، وشقيقه المدعو 'فتحي م.ف.ع' 14 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقهم المدعو 'عمر م.ف.ع' 13 سنة، بجرح سطحي بالوجه، وجميعهم طلاب بمدرسة خاصه بسوهاج، ويقيمون دائرة المركز.

وأفاد قائدي السيارتين والمصابين بمضمون ما سبق، ونفوا الشبهة الجنائية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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