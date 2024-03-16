قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، عدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، ففي مدينة نابلس، اقتحمت نحو 25 آلية عسكرية المدينة من الجهة الغربية حاجز دير شرف.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر محلية قولها بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرق راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها.

كما تمركزت في عدة مناطق وسط المدينة، وسط مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عمارة في شارع فيصل، وذكرت ذات المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من الفنادق في المدينة، ولم تعرف هويتهما بعد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مدينة قلقيلية بعدة آليات، وتمركزت في وسطها وفي حي النقار، وداهمت عدة منازل في الحي.

وأشارت المصادر إلى تواجد قوات راجلة من جيش الاحتلال في منطقة الظهر بحي داوود، جنوب المدينة، في وقت نصبت فيه عدة كمائن للمواطنين في شارع الواد.

وقالت ان قوات الاحتلال نشرت القناصة في مواقع بالمدينة، وسط مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي بني نعيم شرق الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة فجر اليوم بعدة آليات عسكرية إسرائيلية، وتجولت في عدة شوارع وأحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.