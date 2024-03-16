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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في إنقلاب سيارة بأسيوط

انقلاب سيارة بأسيوط
انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع بقرية منقباد بمركز أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب  سيارة ميكروباص ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم " 2349 ي ط ا" وذلك بالطريق السريع الزراعى أمام عزبه الدارين بين منقباد وبنى حسين.

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أسفر الحادث عن إصابة "ناديه. ع.س" 60 عامًا،و"رمضان.ع.س" 53 عامًا، و"مريم.ن.ب" 22 عامًا، و"سلوى.ف.م" 38 عامًا، و" كريم.ج.ع"  27 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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