عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فوائد التمر هندى على الفطار كل يوم

التمر الهندي
التمر الهندي

التمر الهندي ليس مجرد مشروب رمضاني مُنعش وهو غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، مما يجعلها تُقدم فوائد صحية مُتعددة.

فيما يلي بعض فوائد التمر الهندي وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا :

 

- يُحسّن الهضم:

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

يُعدّ التمر الهندي مصدرًا غنيًا بالألياف، التي تُساعد على تنظيف الجهاز الهضمي وتسهيل حركة الأمعاء كما أن خصائصه المُلينة تُساعد على علاج الإمساك وعسر الهضم.

- يُعزّز المناعة:

يحتوي التمر الهندي على فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يُساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

- يُحافظ على صحة القلب:

يُساعد التمر الهندي على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول النافع (HDL)، مما يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يُساعد على إنقاص الوزن:

يُساعد التمر الهندي على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يُقلّل من كمية السعرات الحرارية المُتناولة ويساعد على إنقاص الوزن.

- يُحافظ على صحة البشرة والشعر:

يُساعد فيتامين سي الموجود في التمر الهندي على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري لصحة البشرة والشعر كما أن خصائصه المضادة للأكسدة تُساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

- يُخفّف من آلام الدورة الشهرية:

يُساعد التمر الهندي على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتشنجات الرحم.

- يُستخدم في علاج بعض الأمراض:

يُستخدم التمر الهندي في علاج بعض الأمراض مثل الحمى والتهاب الحلق والتهاب اللثة.

التمر الهندي التهاب الحلق التهاب اللثة الدورة الشهرية الإصابة بأمراض القلب الكوليسترول الضار تقوية جهاز المناعة حركة الامعاء خفض مستويات الكوليسترول دورة الشهرية حماية البشر فوائد التمر الهندي مشروب رمضاني مستويات الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

طفرة جديدة في عالم الزراعة.. اكتشاف جديد ينعش سوق الدواجن في مصر

رسميا.. طاهر محمد طاهر يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات

موضوعات متعلقة

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

الفستق الكداب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. نفس الطعم والشكل و«السعر أقل»

مش محتاجة لمهارات خاصة .. جددى سفرتك بطريقة عمل الكنافة بقمر الدين

أطعمة تسبب الصداع منها أكلة مصرية شهيرة.. ابتعدوا عنها

مابتقعدش من غيره.. حل سريع للتخلص من إدمان الموبايل في يوم واحد

طريقة عمل كفتة حسن باشا لسفرة مميزة في رمضان

سبب وفاة حبيبة الشماع.. تفاصيل حالتها في آخر أيامها

ترشيحاتنا

البحرية الهندية تعلن استسلام جميع القراصنة الخاطفين لسفينة تجارية وإجلاء طاقمها

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع والد نجم مسرح مصر

هاري كين ينفرد برقم قياسي في الدوري الألماني

رد فعل صادم من نجم الزمالك بعد إصابة الشحات واستبعاده من معسكر المنتخب

روسيا : نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 55.10%

"كاف" يصدر بيانا عاجلا بشأن مداهمة مقر الاتحاد الجنوب إفريقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد التمر هندى على الفطار كل يوم

حلويات رمضان |طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد

مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "صدفة"

لقاء العمالقة.. تعاون تاريخي بين هوندا ونيسان في السيارات الكهربائية

فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ