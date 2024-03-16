فوائد التمر هندى على الفطار كل يوم

التمر الهندي ليس مجرد مشروب رمضاني مُنعش وهو غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، مما يجعلها تُقدم فوائد صحية مُتعددة.

فيما يلي بعض فوائد التمر الهندي وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا :

- يُحسّن الهضم:

يُعدّ التمر الهندي مصدرًا غنيًا بالألياف، التي تُساعد على تنظيف الجهاز الهضمي وتسهيل حركة الأمعاء كما أن خصائصه المُلينة تُساعد على علاج الإمساك وعسر الهضم.

- يُعزّز المناعة:

يحتوي التمر الهندي على فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يُساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

- يُحافظ على صحة القلب:

يُساعد التمر الهندي على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول النافع (HDL)، مما يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يُساعد على إنقاص الوزن:

يُساعد التمر الهندي على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يُقلّل من كمية السعرات الحرارية المُتناولة ويساعد على إنقاص الوزن.

- يُحافظ على صحة البشرة والشعر:

يُساعد فيتامين سي الموجود في التمر الهندي على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري لصحة البشرة والشعر كما أن خصائصه المضادة للأكسدة تُساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

- يُخفّف من آلام الدورة الشهرية:

يُساعد التمر الهندي على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتشنجات الرحم.

- يُستخدم في علاج بعض الأمراض:

يُستخدم التمر الهندي في علاج بعض الأمراض مثل الحمى والتهاب الحلق والتهاب اللثة.