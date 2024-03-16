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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة: نقل أستديوهات الأهرام من مكانها الحالي فكرة مطروحة|فيديو

حريق ستديو الاهرام
حريق ستديو الاهرام

كشفت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل ما حدث في أستوديو الأهرام  بعد نشوب حريق كبير داخله.

 

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وقالت نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أستوديو الأهرام عندما تم إنشاؤه كانت المنطقة المقام بها فارغة ولا منازل بها لكن حاليًا الطبيعة تغيرت وأصبح الأستوديو محاطًا بالمباني السكنية".

 

وأضافت نيفين الكيلاني: "هناك تفكير من أجل نقل أستوديوهات الأهرام لمكان بعيد عن المباني السكنية".

 

وتابعت نيفين الكيلاني: "نقل أستديوهات الأهرام من مكانها الحالي فكرة مطروحة من أجل مراعاة كافة  وسائل الأمان".

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