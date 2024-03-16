وزيرة الثقافة: نقل أستديوهات الأهرام من مكانها الحالي فكرة مطروحة|فيديو

كشفت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل ما حدث في أستوديو الأهرام بعد نشوب حريق كبير داخله.

وقالت نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أستوديو الأهرام عندما تم إنشاؤه كانت المنطقة المقام بها فارغة ولا منازل بها لكن حاليًا الطبيعة تغيرت وأصبح الأستوديو محاطًا بالمباني السكنية".

وأضافت نيفين الكيلاني: "هناك تفكير من أجل نقل أستوديوهات الأهرام لمكان بعيد عن المباني السكنية".

وتابعت نيفين الكيلاني: "نقل أستديوهات الأهرام من مكانها الحالي فكرة مطروحة من أجل مراعاة كافة وسائل الأمان".