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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش ألفاظ خارجة .. مها أحمد تكشف موقفا مثيرا مع فنان شهير

مها أحمد
مها أحمد

كشفت الفنانة مها أحمد واقعة حدثت بينها وبين الفنان فاروق فلوكس قائلة: "عرفت ان المسرح بيكرم الاستاذ فاروق فلوكس، فا قلت لصديقتي ومديرة تحرير برامجي، بفكر اروح عشان احضر التكريم واعمله مفاجأة يمكن يفرح، قالتلي ازاي ده شتمك، رغم انى مش فاكرة اني اشتغلت معاه، فا سألت مقربين قالولي اني عملنا مسرحية مع بعض، وهو بالنسبالي تاريخ".

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وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "كنت بعمل بطولة مسرحية، فكان في الشغل بيقرب مني اوي، بيلزق فيا اوي، وبيندفع بالكلام وده بيضايقني، وكان يخرج عن النص لانه كان جاي علينا جديد، ومش حافظ، فا كان يرتجل بـ كلام مينفعش يتقال على مسرح دولة، فا اشتكيت للمخرج قلت له بعد اذنك لما يجي يشتغل معايا وميقولش ألفاظ خارجة، ف الزميل المذيع والممثل، مردش حقي وبعدين قالوله في الايربيس وجه يلم الموضوع معرفش اصل الارتجال ده عايز امكانيات".

 

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

مها أحمد

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