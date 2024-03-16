سفير مصر بالاتحاد الأوروبي: إعلان رئيسة المفوضية عن حزمة مالية كبيرة لاقتصادنا

أكد السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في الاتحاد الأوروبي، أن رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر على رأس وفد أوروبي وهذا الأمر يؤكد رسالة دعم أوروبية لمصر.

وقال بدر عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الزيارة الأوروبية تؤكد على المكانة الإقليمية والدولية لمصر باعتبارها ركيزة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط ".

وأضاف بدر عبد العاطي :" تم العمل على ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة ".

وتابع بدر عبد العاطي:" رئيسة المفوضية الأوروبية سوف تعلن عن حزمة مالية كبيرة تدخل الاقتصاد المصري الذي يسير في طريق التعافي ".

واكمل بدر عبد العاطي:" مصر مقصد استثماري هام لأوروبا، وهذا يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري ".

