عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يستعد لتمديد صفقات الهجرة إلى مصر .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أن رئيستها أورسولا فون دير لاين وقادة إيطاليا واليونان وبلجيكا سيتوجهون إلى مصر يوم الأحد المقبل، وذلك من أجل تمديد صفقات الهجرة إلى مصر ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الاتفاق المقترح أحدث حلقة في سلسلة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير النظامية من أفريقيا.

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مماثلة مع تونس وموريتانيا تعهدت فيها بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين، على الرغم من مخاوف السياسيين والمنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الإنسان وفعالية مثل هذه الترتيبات.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر أوروبية قولها إن الاتفاق يشمل دعم قطاع الطاقة في مصر وتعزيز الحدود المصرية الليبية وسبل التعامل مع تزايد أعداد اللاجئين السودانيين في مصر.

وأشارت إلى أن الاتفاق يشتمل أيضًا على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو على هيئة منح وقروض تستمر حتى أواخر عام 2027، ومنها مليار يورو يمكن تقديمها على الفور كمساعدات طارئة.

وصرح وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس للصحيفة البريطانية بأن مصر لعبت "دورًا رئيسيًا وحاسمًا للغاية" في إدارة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا"، معتبرًا أنه من الضروري تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه "أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة لاجئين خطيرة".

ووافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.

وقدر وزير المالية المصري محمد معيط المدة الزمنية لحصول بلاده على قرض صندوق النقد خلال 3 سنوات، وقال إن صرف الشريحة الأولى سيكون بعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

​الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين إيطاليا اليونان بلجيكا الهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

بعد يوم عمل شاق.. أزمة قلبية تغيب أشهر أطباء القلب في المنوفية

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

حريق كبير فى ستوديو الأهرام الجيزة ومحاولات للسيطرة عليه

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

ترشيحاتنا

مشاهد جحيم ..لحظة هروب العاملين من داخل استديو الأهرام

صراع جديد بين أبل وسبوتيفاي ونظام الدفع .. ما القصة ؟

لهذا السبب| فيصل خورشيد ينهار على الهواء ويطلب من المشاهدين الدعاء

حريق استوديو الأهرام يمتد إلى 10 عقارات مجاورة

وسط 30 سيارة إطفاء.. سقوط ونش حماية مدنية بحريق استديو الأهرام بالجيزة|فيديو

لصحة العظام .. فوائد الرمان تجعلك تتناوله يوميا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة موديل 2024 من جيتور.. بالأسعار والمواصفات

بشرى سارة للمواطنين.. البنوك ترفع حد بطاقات الائتمان في الخارج |تفاصيل

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

أغرب سكوتر ثلاثي العجلات من هوندا.. أهم مواصفات الفنية

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ