توجيهات رئاسية عاجلة لصرف تعويضات لمتضرري حريق ستوديو الأهرام

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محافظ الجيزة صرح لبرنامج على مسئوليتي بأن الرئيس السيسي وجه بسرعة صرف تعويضات عاجلة لكل متضرري حريق ستديوهات الأهرام.

وقال أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "محافظ الجيزة أكد لنا أن الرئيس السيسي وجه برفع كفاءة العقارات المتضررة بالكامل وسرعة التعاقد مع شركات مقاولات ورفع كفاءة العقارات المتضررة ".

وتابع أحمد موسى: "اللي اتحرق في أستوديو الأهرام الحارة الشعبية فقط وليس أستوديو الأهرام نفسه".

وأضاف: "أشهر الأفلام والمسلسلات خرجت من أستوديو الأهرام التاريخي".