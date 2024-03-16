بعد حريق أستوديو الأهرام.. قرار عاجل من الحكومة |فيديو

علّق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على حريق أستوديو الأهرام وتفقد رئيس الوزراء لموقع الحريق.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الحريق لم يقترب من الأستوديوهات التاريخية داخل أستوديو الأهرام".

وتابع محمد الحمصاني: "رئيس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة فورية للوقوف على حجم الأضرار في المباني المحيطة بالأستوديو والقيام بعملية الإصلاح".

واكمل محمد الحمصاني :" رئيس الوزراء أكد على ضرورة صرف إعانة فورية بمبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررين كقيمة إيجارية لعدة شهور ".

وتابع محمد الحمصاني:" رئيس الوزراء وجه بأن يتم الإصلاح بصورة فورية بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمباني وستتم إعادة الوضع في المباني المحيطة بالأستوديو إلى ما كان عليه".

وأكمل محمد الحمصاني: "7 عقارات تضررت من الحريق والجهات المعنية تقوم بعملية الحصر الفوري لأصحاب الشقق"، مضيفا: "لا إصابات أو وفيات في حريق أستوديو الأهرام".