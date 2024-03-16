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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من نقيب الممثلين بعد حريق أستوديو الأهرام

حريق ستوديو الأهرام
حريق ستوديو الأهرام

علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على حريق ستوديو الأهرام فجر اليوم داخل لوكيشن تصوير أحد المسلسلات.

 

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وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أوجه التحية والشكر للرئيس السيسي على قراراته بعد الحريق والتوجيه بصرف إعانات فورية للمتضررين ".

 

وتابع أشرف زكي:" أسرة المسلسل كانت انتهت من التصوير قبل بدء الحريق ".

 

واكمل أشرف زكي:" اللي اتحرق الحارة الشعبية فقط وخلال يومين يتم استئناف تصوير المسلسل مجددا ".

 

ولفت أشرف زكي:" من الضروري استكمال التصوير وهذا قدر الفن المصري ورسالته"، مضيفا:" أوجه التحية للحماية المدنية على احتواء الحريق".

 

نقيب حريق ستدوي الاهرام اخبار التوك شو الأهرام

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