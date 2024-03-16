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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

شاهد عيان يكشف مفاجأة عن سبب حريق ستديو الأهرام .. فيديو

شاهد عيان على حريق
شاهد عيان على حريق استديو الاهرام

قال شاهد عيان على حريق استديو الأهرام: سبب الحريق فشل من الحي وذهبنا نحن الأهالي إلى الحي كثيرًا نشتكي من أوراق الأِشجار التي تسقط علينا من ستديو الأهرام لكن دون جدوى وعندما يحدث حريق في ورق الأشجار يقوموا بتحرير المحاضر ضد الأهالي.

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وأضاف: اغيثونا استديو الأهرام بعد ما كانوا بيخلصوا المسلسلات كانوا بيرموا شماريخ علينا لحد مولعت الدنيا وفوجئنا بـ 25 سيارة إطفاء استمروا في إطفاء الحريق ولم يقدروا على إطفاءها إلا بعد ساعات.

وأكد لم نشعر بالحريق إلا قبل السحور وفوجئنا برئيس الحي الذي يوعدنا ويخلف وعوده يرد علينا كان عندك حق.  

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تفاصيل جديدة في حريق ستديو الأهرام

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق. 

وأخلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الانقاذ النهري استوديو الأهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وأفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

واندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.

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