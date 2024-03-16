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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آخر فرصة.. النيابة الإدارية تعلن المواعيد النهائية للمتخلفين عن التقديم لوظيفة معاون

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى لـ النيابة الإدارية بشأن الإعلان الصادر عن المواعيد مقابلات المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لمسابقة شغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣.

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كانت قد أعلنت هيئة النيابة الإدارية، أن غدًا الأربعاء 13 مارس، هو آخر موعد المقابلات الشخصية للمتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023.

تُجرى المقابلات بمقر الهيئة بميدان النجدة في 6 أكتوبر، ويستعلم المتقدم عن موعده بالرقم القومي عبر الرابط: 

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate

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وحددت الهيئة تعليمات حضور المقابلة بالحضور في الموعد، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي وحضور الاختبار بدون الهاتف، وارتداء الكمامة.

وأكد الهيئة أن تلك المواعيد تعد إعلانًا نهائيًا لجميع المتقدمين المتخلفين عن المقابلة الشخصية.

وعلى جانب آخر، شَّهِدَ  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم احتفالية تكريم وإعلان نتائج المسابقة البحثية الأولى لوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، بحضور قيادات النيابة من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام، وعدد من مديري وأعضاء الإدارات والمكاتب والوحدات برئاسة الهيئة.

حضر الحفل حضور كلٍ من :
الوكيل/ الدكتور  خالد سعيد  نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب
الوكيل/ أحمد منصور – نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للبحوث
اللواء نبيل حسن  أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة

واستهلت مراسم الحفل بكلمة المستشارة الزهراء كمال خالد مدير وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح  وعضو مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، التي رحبت فيها بالحضور الكريم معربة عن جزيل الشكر للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة؛ لتقديم الدعم الكامل وإصداره قرارًا بإنشاء وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، ورعايته للمسابقة البحثية التي جاءت نتائجها معبرة عن ما يتمتع به أعضاء النيابة من ملكات بحثية وسعة إطلاع قانوني في مختلف المجالات وثيقة الصلة بمكافحة الفساد.

أعقبها كلمة المستشار محمد شريف مدير منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، والتي رحب فيها  بالمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، ودعمه اللامحدود لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية تقييم تلك الأبحاث، معربًا عن بالغ سعادته لكون هذه المسابقة البحثية هي الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد. وأوض  أهمية ربط وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بمنظومة الشكاوى، لتعد الأخيرة رافداً من أهم الروافد ليقوم المواطن فيها بالدور الإيجابي للكشف عن مواطن الفساد ووضع الحلول الملائمة لمعالجتها تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

ونقل  الدكتور خالد سعيد  نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب، تحيات  الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، و الوكيل أول خالد عبدالرحمن مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية والتعاون الدولي، معربًا عن سعادته للإحتفال اليوم بختام المسابقة البحثية الأولى التي أطلقتها وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بالنيابة الإدارية، في إطار تفعيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الثالثة ٢٠٢٣/ ٢٠٣٠ وبالتعاون المثمر والبناء بين الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، حيث قامت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ومن خلال خبرائها الأكاديميين وخبراء مجال مكافحة الفساد، بتقييم الأبحاث المشاركة في تلك المسابقة.

وجاء اختيار الأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بناءً على العديد من الضوابط الاساسية، كان على رأسها تفعيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد أبحاث علمية مرموقة في مجال منع ومكافحة الفساد، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون. 
مختتماً كلمته بتوجيه الشكر للمستشار حافظ عباس  رئيس هيئة النيابة الإدارية على دعمه لكافة سبل التعاون بين الهيئتين في مجالات مكافحة الفساد، وخص بالشكر القائمين على منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

ورحب  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بالحضور، موجهًا الشكر للوزير عمرو عادل  رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وللقائمين على الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد؛ على التعاون المثمر بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، وقيامهم بتبني تلك المسابقة والإشراف عليها وتقييمها واختيار الأبحاث الفائزة. 

وأكد على كافة المشاركين أهمية الاستمرار في مسيرة العلم والتعلم واكتساب المعرفة ومواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على القوانين والتشريعات. 

وأضاف سيادته أن موضوع مكافحة الفساد يأتي دومًا على راس أولويات أجندة الدولة المصرية وأنه مع مولد الجمهورية الجديدة ومصر تسير بخطوات حثيثة لمكافحة الفساد بكافة أجهزتها وعلى رأسها مؤسساتها الرقابية والقضائية، إيذانًا ببداية عصرٍ جديدٍ لا مكان فيه لفاسد ولا حصانة لشخص أمام القانون، فجاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر ٢٠١٤ برعاية   الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى جرى إطلاق المرحلة الثالثة منها ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠ بمساراتها الخمس في ديسمبر ٢٠٢٢، هذا وقد وجه  الشكر للقائمين على منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح لما بذلوه من جهد لإقامة تلك المسابقة البحثية، كما أمر  بحفظ نسخ رقمية من الأبحاث الفائزة بمكتبة السادة الأعضاء برئاسة الهيئة مع إتاحة الاطلاع عليها لكافة الأعضاء.

وقام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، و الدكتور خالد سعيد  نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب، بتكريم المستشارين الفائزين في المسابقة البحثية لوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وهم كل من:
المركز الأول: المستشار الدكتور/ محمد فوزي الخولي – الوكيل العام الأول 
المركز الثاني: شيرين نبيه عبد السلام – رئيس النيابة من الفئة أ
المركز الثالث: الدكتورة دينا محمد خالد حفني   - معاون النيابة
وشمل التكريم كافة  مستشاري وأعضاء النيابة المشاركين في المسابقة بأبحاثهم القيمة وهم كل من : 
المستشار الدكتور خالد هاشم أمين  نائب رئيس الهيئة
المستشار الدكتور  إسلام حسن نمر  نائب رئيس الهيئة
المستشار محمد أحمد عبد الحكم  الوكيل العام الأول
المستشارة سهام فتحي المصري  الوكيل العام
المستشار الدكتور تامر أحمد عبد الحميد  الوكيل العام
المستشارة الدكتورة راندا مخلوف محمد  الوكيل عام 
المستشارة مروة عادل عوض  الوكيل عام 
المستشار محمود صلاح الدين عفيفي الوكيل العام
الدكتور منصور محمد أحمد الشريف رئيس النيابة أ
الدكتور مصطفى حمادة محمد  رئيس النيابة أ
الدكتور محمد يوسف السيد رئيس النيابة أ
 سحر أحمد عبد العال  رئيس النيابة أ
عبد العزيز محمود عويس - رئيس النيابة أ
الدكتورة عبير حمدي عبد الرحيم رئيس النيابة أ
 أحمد رجب إبراهيم صالح  رئيس النيابة ب
هند محمود عبد الكريم  رئيس النيابة ب
مؤمن عبد السلام مصطفى رئيس نيابة ب
حسام خميس الحصري  رئيس النيابة ب
الدكتور محمود سعد عبد العظيم غلاب  وكيل النيابة
 عمرو وحيد أحمد فهمي  مساعد النيابة
الدكتورة دعاء أحمد عبد الحميد  معاون النيابة
مريم أحمد هاني حسن  معاون النيابة
محمد عفيفي عبد الستار معاون النيابة

وفي ختام الاحتفالية قام كل من  المستشار  حافظ عباس  رئيس الهيئة، والدكتور خالد سعيد  نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب بتبادل الدروع التذكارية.

 

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