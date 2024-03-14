دعاوى متبادلة.. صراع بين زوج وجدة أطفاله ينتهي أمام محكمة الأسرة

تقدم زوج أرمل بدعوى تخفيض نفقة الصغار أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم والدة زوجته الراحلة بالتعسف وطلب مبلغ مبالغ فيه نفقة شهرية لأطفاله الصغار.

اقرأ ايضًا :

وقال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر إن والدة زوجته فور وفاة زوجته التي هي ابنتها أخذت تلاحقه بالقضايا والبلاغات لتأتي إلى منزله وتستولي على المنقولات والمصوغات وتأخذ أولاده، وتدخلها في حياته.

اقرأ ايضًا :

وتم التوسط بين الزوج وجدة الصغار التي انصاعت لصوت العقل وطالبت الجدة عقد الصلح مع زوج نجلتها المتوفاة، وتم إنهاء الخلاف بينهما في مكتب التسوية وتمكينه من رؤية صغاره.

وعلى جانب آخر، تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في تعدي عامل على طليقته، بالضرب في أبو النمرس بسبب خلاف على حضانة طفلهما.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن السيدة تتهم طليقها بالتعدي بالضرب عليها وإحداث إصابتها، مما أسفر عن حدوث اشتباه نزيف في المخ، وذلك بسبب خلافات بينهما على حضانة طفلهما.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من "نادية ع" 34 سنة، تتهم فيه طليقها عامل في عقده الخامس مقيم بدائرة المركز بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها باشتباه نزيف في المخ بسبب خلافات على حضانة نجلهما.

تم تحويل المصابة إلى مستشفي أم المصريين لإعداد تقرير طبي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.