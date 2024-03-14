المشدد 15 عامًا لعاطل شرع في قتل جاره.. والسبب غريب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 15 عامًا، شرع في قتل جاره لمعاتبته على معاكسة نجلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «مصطفى .م»، 31 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه حسام محمد، موظف أمن بشركة عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليه مستخدمًا سلاح أبيض محل الوصف التالي، «سكين» محدثًا الإصابات المبينة بالتحقيقات والتي يترتب عليها بحكم اللزوم العقلي من قتله وإزهاق روحه إلا أن جريمته قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «سكين» دون أن يكون لحيازتها أو إحرازها مبررًا من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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قال حسام محمد، المجني عليه، 24 سنة، موظف أمن بشركة إنه نما إلى علمه قيام المتهم بمعاكسة نجلته فقام بمعاتبة ذويه على ذلك الفعل وحال تقابله مع المتهم عاتبه على فعلته ففوجىء بالمتهم يتعدي عليه مستخدمًا سلاح أبيض «سكين» محدثًا إصابته برقبته قاصدًا إزهاق روحه إلا أنه تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وتم تدارك حالته الصحية بالعلاج اللازم.

وأضاف الرائد شرطة محمد شوقي محمد عبده، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام في شهادته أمام النيابة العامة أنه على أثر تلقيه بلاغ مفاده حدوث إصابة المجني عليه أجرى تحرياته السرية التي توصلت إلى قيام المتهم بإحداث إصابة المجني عليه على أثر خلاف نشب فيما بينهما فأحدث إصابته بقصد إزهاق روحه وتمكن من ضبط المتهم والسكين المستخدم في الواقعة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد قتل المجني عليه.

وأكدت سارة عبد الله 29 سنة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة القاهرة بأنها تلقت حالة المجني عليه متأثرًا بإصابته وكان مصاب بطعنة في الرقبة مخترقة القصبة الهوائية فتم حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم بالرعاية المركزة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي عن طريق أنبوبة شق حنجري مع وضع أنبوبة صدرية نتيجة وجود استرواح هوائي على الرئة اليسرى.

كشفت ملاحظات النيابة العامة أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة العامة بالتعدي على المجني عليه مستخدمًا السلاح الأبيض السكين المضبوط قاصدًا إزهاق روحه.

وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والمنسوب صدورها لمستشفى القصر العيني أن المجني عليه حضر يعاني من جرح قطعي بالرقبة وتم عمل شق حنجري تحت تأثير المخدر العام وتم حجز المريض للمتابعة وأخذ العلاج اللازم وتم إزالة أنبوبة الشق الحنجري وتحسنت حالته الصحية.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المريض كانت في مقتل وهي جائزة الحدوث من مثل الطعن بسكين وفق التصوير والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة.