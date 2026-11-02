مساعد رئيس الوزراء: تقييم بنك القاهرة في البورصة بلغ 80.8 مليار جنيه

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن بنك القاهرة بنك عريق، وكان مقيدًا قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية منذ 9 سنوات، قبل أن يتحول اليوم إلى القيد النهائي، مشيرًا إلى أن بدء تداول أسهم البنك في جلسة يحضرها رئيس مجلس الوزراء يمثل حدثًا غير عادي.

وأوضح هاشم السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"،، أن تقييم بنك القاهرة في البورصة بلغ 80.8 مليار جنيه، موضحًا أن نسبة الطرح وصلت إلى 45%، وأن الطرح العام تمت تغطيته 27 مرة، بينما تمت تغطية الطرح الخاص 7 مرات.

وأضاف هاشم السيد، أن الطرح حقق نجاحًا كبيرًا نتيجة تضافر جهود جميع الأطراف، بداية من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والبورصة المصرية، وهو ما أسهم في تنفيذ طرح جيد جدًا يفتخر به سوق المال المصري.

وأشار هاشم السيد، إلى أن الهدف الأول من الطرح يتمثل في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن دول العالم تتجه إلى تحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وهو ما تعمل عليه مصر من خلال القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي قدم دعمًا كبيرًا للشركات المملوكة للدولة، إلى جانب جهود حصر هذه الشركات خلال الفترة الماضية.

وأكد هاشم السيد، أن إدارة البنك ستظل كما هي، موضحًا أن دخول مستثمرين جدد سيصاحبه تطبيق الإفصاح والحوكمة في مختلف الأمور، بما يدعم حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي