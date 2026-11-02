وائل النحاس: طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية يعد الأكبر منذ إنشاء البورصة

أكد الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية يُعد الأكبر منذ إنشاء البورصة، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في التوقيت الحالي، لما لها من انعكاسات إيجابية على سوق المال والاقتصاد المصري.

وقال النحاس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن قيمة الطرح بلغت نحو 36 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة اتجهت إلى توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام أكثر من طرف للمشاركة في ملكية البنك، بدلًا من التخارج الكامل، بما يعزز مشاركة المستثمرين ويحافظ على استمرار وجود الدولة ضمن هيكل الملكية.

الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأشار إلى أن الطرح يمثل خطوة مهمة في مسار تنشيط سوق المال المصري وتعزيز جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.