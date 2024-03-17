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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فطارك عندنا.. طريقة عمل لازنيا وشوربة مشروم

لازانيا
لازانيا

تقدم الشيف دينا على طريقة عمل لازانيا وشوربة المشروم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق اللازانيا، وبشكل يناسب فطار رمضان .

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المكونات لعمل اللازانيا

ورقات لازانيا جافة
500 غرام من لحم البقر المفروم
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص ثوم، مفرومة
2 كوب من صلصة البندورة
1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف
1 ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف
ملح وفلفل حسب الذوق
2 أكواب من الجبن المبشور (مثل الجبنة الموتزاريلا أو البارميزان)


الخطوات لعمل اللازانيا

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
في مقلاة كبيرة، قم بتسخين زيت الزيتون على نار متوسطة. أضف البصل والثوم وقلبهم حتى يصبحان ذهبيين.
أضف اللحم المفروم إلى المقلاة وقلبه حتى ينضج تمامًا ويتحول إلى اللون البني.
أضف صلصة البندورة والزعتر والبقدونس والملح والفلفل. قلب المكونات جيدًا واتركها على النار لمدة 10 دقائق حتى تتجانس النكهات.
في صينية فرن، قم بوضع طبقة رقائق اللازانيا الجافة. ثم ضع طبقة من الصلصة واللحم المفروم فوقها. كرر هذه العملية حتى ينفد المكونات.
أخيرًا، قم برش الجبن المبشور فوق آخر طبقة من اللازانيا.
قم بتغطية الصينية بورق الألومنيوم وضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة. ثم قم بإزالة ورق الألومنيوم واترك اللازانيا في الفرن لمدة 10 دقائق إضافية لتحمير الجبن في الأعلى.
بعد ذلك، قم بإخراج اللازانيا من الفرن واتركها لتبرد قليلاً قبل التقديم.


طريقة عمل شوربة المشروم 
المكونات لعمل شوربة المشروم 

 500 غرام من المشروم المقطع إلى شرائح رقيقة
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص ثوم، مفرومة
4 أكواب من مرق الدجاج أو الخضار
1 كوب من الحليب
2 ملاعق كبيرة من الزبدة
2 ملاعق كبيرة من الطحين
ملح وفلفل حسب الذوق
بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)


الخطوات لعمل شوربة المشروم 

في قدر كبير، قم بذوبان الزبدة على نار متوسطة. أضف البصل والثوم وقلبهم حتى يصبحان ذهبيين.
أضف المشروم المفروم إلى القدر وقلبه حتى يطهو ويصبح لونه بنياً ويفقد رطوبته.
أضف الطحين إلى المشروم واستمر في التحريك لمدة دقيقة أو اثنتين لتطهى الطحين.
أضف المرق تدريجياً مع التحريك المستمر لتجنب تكتل الطحين. ارفع الحرارة قليلاً واترك الشوربة تغلي.
قلبي الحليب وأضفه إلى القدر. استمر في الغليان لمدة 5-10 دقائق حتى تتجانس النكهات وتصبح الشوربة سميكة قليلاً.
قم بتذوق الشوربة وضبط الملح والفلفل حسب الذوق.
قم بتقديم الشوربة الساخنة وزينها بالبقدونس المفروم إذا رغبت، ويمكنك تعديلها وفقًا لتفضيلاتك الشخصية والمكونات المتاحة لديك.

شوربة المشروم طريقة عمل لازانيا المكونات لعمل اللازانيا الخطوات لعمل اللازانيا ​​​​​​​health

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