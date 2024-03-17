بـ 10 جنيهات فقط وداعا للرائحة الكريهة.. طريقة عمل مزيل عرق آمن وطبيعي

يمكنك صنع مزيل عرق آمن وطبيعي باستخدام مكونات بسيطة وبتكلفة قليلة، هنا طريقة لصنع مزيل عرق بتكلفة تقريبية تصل إلى 10 جنيهات، كشفت عنه خبيرة التجميل مني الديب فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

المكونات لعمل مزيل عرق

3 ملاعق كبيرة من ماء الزهور (ماء الورد أو ماء الزهور الأخرى)

2 ملاعق صغيرة من بيكاربونات الصوديوم (الصودا الخبز)

1 ملعقة صغيرة من نشا الذرة (الكورن ستارش)



طريقة عمل مزيل عرق

في وعاء صغير، نمزج ماء الزهور وبيكاربونات الصوديوم جيدًا حتى تتكون معجونًا ناعمًا.

أضف نشا الذرة إلى المزيج واخلطه جيدًا حتى يتجانس.

يمكنك ضبط كمية ماء الزهور وبيكاربونات الصوديوم ونشا الذرة وفقًا لتفضيلاتك الشخصية. إذا كنت ترغب في مزيل عرق أكثر سمكًا، يمكنك زيادة كمية نشا الذرة قليلاً.

صب المزيل الطبيعي في عبوة رذاذ صغيرة ونظيفة.



كيفية الاستخدام

قبل استخدام المزيل، تأكدي من غسل وتجفيف المنطقة التي ترغب في استخدامها.

رجي العبوة جيدًا قبل كل استخدام لضمان تجانس المكونات.

رشي كمية صغيرة من المزيل على المنطقة المرغوبة واتركها تجف تمامًا.

يكون المزيل الطبيعي فعالًا في إزالة الروائح الكريهة وتقليل إفراز العرق.

هذا المزيل الطبيعي يحتوي على مكونات طبيعية تساعد في تهدئة البشرة وتقليل الروائح الكريهة. إذا كنت لديك بشرة حساسة أو تعاني من أي تهيج، يُنصح بإجراء اختبار على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه على مناطق أكبر من الجسم.

ورغم أن هذا المزيل الطبيعي يمكن أن يكون فعالًا للعديد من الأشخاص، إلا أنه قد يكون له تأثيرات مختلفة على الأفراد المختلفين، وقد يتطلب بعض التجربة لتحديد ما إذا كان يناسبك تمامًا.