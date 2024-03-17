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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بدون الشعور بالإرهاق من الصيام.. عناصر السحور المثالي في رمضان

سحور
سحور

نقدم بعض النصائح لاختيار عناصر السحور المثالي في شهر رمضان، والتي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على الطاقة والشعور بالنشاط خلال فترة الصيام،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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عناصر السحور المثالي في رمضان 

الإفطار على وجبة متوازنة: يُفضل أن تتضمن وجبة السحور مجموعة متنوعة من المكونات الصحية والمغذية. يمكنك تناول كمية مناسبة من الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والخضروات، وكمية مناسبة من البروتينات مثل اللحوم الضئيلة أو الدواجن أو الأسماك، وكذلك الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو.

السوائل والترطيب: تأكد من تناول كمية كافية من السوائل خلال وجبة السحور للحفاظ على الترطيب أثناء فترة الصيام. قم بشرب الماء بين وجبات السحور والإفطار، واجتنب الكافيين والمنبهات التي قد تزيد من الجفاف مثل القهوة والشاي.

الألياف الغذائية: تناول كمية كافية من الألياف الغذائية تساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول. يمكنك إضافة الخضروات الورقية الخضراء والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة إلى وجبة السحور.

الفواكه والمكسرات: يُعتبر تناول الفواكه والمكسرات وجبة خفيفة ومغذية في وقت السحور. يمكنك تناول حبة فاكهة طازجة مثل التفاح أو البرتقال، وبضعة مكسرات صحية مثل اللوز والجوز.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية: يُفضل تجنب تناول الأطعمة الدهنية والمقلية في وجبة السحور، حيث يمكن أن تسبب الثقل والإرهاق أثناء الصيام.

تقسيم الوجبات: قم بتقسيم وجبة السحور إلى عدة وجبات صغيرة خلال فترة الليل، بدلاً من تناول وجبة كبيرة في وقت واحد. هذا يمكن أن يساعد في هضم الطعام بشكل أفضل ويسهم في الحفاظ على مستوى الطاقة ثابتًا طوال النهار.

تذكر أن الاختيارات الغذائية المثالية قد تختلف من شخص لآخر، ومن المهم أن تستمع إلى جسمك وتتعامل معه بشكل فردي.

 قد تحتاج تحفظًا على البعض من الأطعمة التي تعتبرها مناسبة لك وتتوافق مع احتياجاتك الغذائية الخاصة. 

كما أنه من المهم استشارة أخصائي تغذية إذا كنت بحاجة إلى توجيهات محددة لتلبية احتياجاتك الصحية والغذائية أثناء شهر رمضان.

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