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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة فتحي لـ«صدى البلد»: أعود للغناء قريبًا بأغنية راب مختلفة ومفاجأة للجمهور

الفنانة أميرة فتحي مع أوركيد سامي
الفنانة أميرة فتحي مع أوركيد سامي
ابراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

كشفت الفنانة أميرة فتحي عن استعدادها للعودة إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح أغنية جديدة تنتمي إلى نوعية أغاني الراب، مؤكدة أن العمل يحمل فكرة مختلفة وتجربة فنية جديدة تسعى من خلالها إلى تقديم جانب مختلف من موهبتها للجمهور.

وقالت أميرة فتحي، في ندوة خاصة لموقع  صدى البلد الإخباري، إنها تستعد لطرح أغنية راب جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الأغنية ستكون "سينجل" وليست ضمن ألبوم غنائي، لافتة إلى أنها متحمسة للغاية لهذه التجربة التي تعتبرها خطوة مختلفة في مشوارها الفني.

وأوضحت أن الأغنية تحمل طابعًا عصريًا ، مؤكدة أنها حرصت على اختيار فكرة مميزة وكلمات قريبة من الجمهور، إلى جانب الاعتماد على إيقاعات حديثة تمنح العمل طابعًا خاصًا ومختلفًا.وأعربت أميرة فتحي عن سعادتها بالعودة إلى الغناء قريباً 

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت الفنية، سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، معربة عن امتنانها للدعم المستمر الذي تتلقاه من جمهورها، والذي يمثل حافزًا كبيرًا لها لتقديم المزيد من الأعمال المميزة.

أميرة فتحي اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد

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