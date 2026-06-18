صدى البلد يكرم الفنانة أميرة فتحي.. وتكشف كواليس فيلم الحافي قبل العرض| صور

كرّم موقع صدى البلد الإخباري الفنانة أميرة فتحي، تقديرًا لمسيرتها الفنية ومشاركاتها المميزة في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي حققت نجاحًا لدى الجمهور على مدار السنوات

.

وخلال التكريم، أعربت أميرة فتحي عن سعادتها بهذه ، مؤكدة أن التكريم يمثل دافعًا كبيرًا لها للاستمرار في تقديم أعمال فنية متميزة تلبي تطلعات الجمهور وتضيف إلى رصيدها الفني.

كما كشفت أميرة فتحي خلال لقائها مع صدى البلد عن كواليس مشاركتها في فيلم "الحافي"، المقرر عرضه قريبًا في دور السينما، مشيرة إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم.

وأكدت أن الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث الفيلم مختلفة عن الأدوار التي اعتاد الجمهور مشاهدتها لها، وهو ما شجعها على خوض التجربة، خاصة أن العمل يناقش عددًا من القضايا الإنسانية والاجتماعية في إطار درامي مشوق.

وأشارت إلى أن أجواء التصوير كانت مليئة بالتعاون والحماس بين جميع أفراد فريق العمل، مؤكدة أن الكواليس اتسمت بروح الأسرة الواحدة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على جودة العمل النهائي.

وأضافت أميرة فتحي أن فيلم "الحافي" يعد من التجارب الفنية المهمة بالنسبة لها، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه في دور العرض، خاصة في ظل الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل خلال مراحل التحضير والتصوير.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لجمهورها على دعمهم المستمر، مؤكدة أنها تستعد خلال الفترة المقبلة للإعلان عن عدد من المشاريع الفنية الجديدة التي تتمنى أن تحظى بنفس القدر من الحب.