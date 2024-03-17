تريند مصطفي أبوسريع..صفحة السيتي تتغني بلاعبيها بعد الفوز على نيوكاسل بالمال الحلال أهو

هنأت صفحة مانشستر سيتي لاعبيها بعد فوزهم علي فريق نيوكاسل علي خطي تريند الفنان مصطفي أبوسريع، وذلك عبر حسابهم الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت صفحة مانشستر سيتي صورة للفريق بعد الفوز، وعلقت: "المال الحلال أهووو.. المال الحلال أهووو ".

مصطفى أبو سريع عن «العتاولة»: «ربنا رزقني بمخرج بيحب الممثل»



تصدر الفنان مصطفى أبوسريع تريند محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، بعد ظهوره اللافت للنظر في مسلسل «العتاولة»، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي؛ الذي يعرض ضمن مسابقة مسلسلات رمضان 2024 الحالي.

وقال مصطفى أبوسريع، إن مخرج العمل أحمد خالد موسى أحد العوامل القوية التي ساعدته حتى يظهر بشكل متميز، مضيفا: "ربنا رزقني بمخرج بيحب الممثل، أنا سعيد بالعمل مع أحمد خالد موسى، وربنا رزقني بيه، إضافة قوية للعمل وواحد من العومل التي تساعد على نجاح أي ممثل يشتغل معاه بشكل كبير".

وأضاف: "الحمد لله على حب الجمهور لي، وسعيد للغاية بتعليقات الجمهور لي، وانتظروا العديد من المفآجات في دوري خلال العمل".



مسلسل «العتاولة»

مسلسل «العتاولة» بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، مصطفى أبوسريع، أحمد كشك، هدى الأتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد .