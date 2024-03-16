مسلسل المعلم الحلقة 6.. مصطفى شعبان يدخل في قصة حب جديدة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل المعلم العديد من الأحداث الهامة والمثيرة .

استطاع مصطفى شعبان أن ينقط ابنه أحمد يدير التي تعمل طبيبة، من سقوط أحد اللافتات عليها وانقذها في اللحظة الاخيرة .

في الوقت الذي تعرض فيه والد دهب لازمة صحية لتقوم الدكتوره بانقاذه في ظل نظرات متبادلة بين المعلم والطبيبة والذي ظهر ان المعلم سيدخل قصة حب جديدة .



وقام تجار السوق بالاتفاق على المعلم وحول إمكانية منعه من طرح بضاعته في السوق .



قنوات عرض مسلسل المعلم :



قناة الحياة

دي ام سي

احداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :

مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.