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إنتهاء امتحانات الدبلومات الفنية اليوم .. وانتظام التصحيح بالكنترولات لإعلان النتيجة قريباً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنتهاء امتحانات الدبلومات الفنية اليوم .. وانتظام التصحيح بالكنترولات لإعلان النتيجة قريباً

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

ينتهي اليوم الخميس الخميس الموافق 18 يونيو 2026 ، ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية في جميع محافظات الجمهورية ، وذلك لطلاب مختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، بدأت في كنترولات الدبلومات الفنية 2026 بالفعل ، اعتبارًا من يوم السبت الماضي الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية، مشددة على أن أعمال التصحيح تسير بدقة وانتظام بآلية تمنح كل طالب حقه كاملا .

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية ، ويتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية في جميع محافظات الجمهورية ، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026 ، كما عقدت الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 ، وبدأ التقييم النهائي (المهاري) اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل نوعية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : عقدت امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”، وذلك بإستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، في إطار التيسير على الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحديد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، مشددة على أن التصحيح مازال مستمرا في جميع الكنترولات استعداداً لإعلان النتيجة قريباً .

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