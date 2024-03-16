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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المال الحلال أهو.. مصطفى أبو سريع يشيد بمخرج مسلسل العتاولة

مصطفى أبو سريع
مصطفى أبو سريع

تصدر اسم الفنان مصطفى أبو سريع تريند محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، بعد ظهوره اللافت للنظر في مسلسل «العتاولة»، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي؛ الذي يعرض ضمن مسابقة مسلسلات رمضان 2024 الحالي.

وكشف الفنان مصطفى أبو سريع عن سعادته البالغة بالعمل مع مخرج مسلسل «العتاولة» أحمد خالد موسي، أحد العوامل القوية التي ساعدته حتى يظهر بشكل متميز. 

وتابع مصطفى أبو سريع، قائلا: "ربنا رزقني بمخرج بيحب الممثل، أنا سعيد بالعمل مع أحمد خالد موسى، وربنا رزقني بيه، إضافة قوية للعمل وواحد من العومل التي تساعد على نجاح أي ممثل يشتغل معاه بشكل كبير".

وأضاف مصطفى أبو سريع: "الحمد لله على حب الجمهور لي، وسعيد للغاية بتعليقات الجمهور لي، وانتظروا العديد من المفآجات في دوري خلال العمل".

 

مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة، بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، هدى الأتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مصطفى أبو سريع الفنان مصطفى أبو سريع العتاولة مسلسل العتاولة احمد السقا طارق لطفي باسم سمرة زينة

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