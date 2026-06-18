أمين تنظيم الجيل: قمة الرئيس السيسي وترامب تأكيد لمكانة مصر الدولية ودورها المحوري

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي الاجتماعي، أن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس أهمية الدور المصري على الساحة الدولية، وتؤكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية القائمة على التعاون والشراكة في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال قاسم إن تأكيد الرئيس السيسي خلال القمة تقدير مصر للدعم الأمريكي، إلى جانب الإشادة بجهود الرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران ودعم مسار السلام في الشرق الأوسط، يعكس توجه الدولة المصرية الثابت نحو دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، ورفض استمرار حالة التوتر والصراعات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي الاجتماعي أن القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل التحرك وفق رؤية متوازنة تهدف إلى حماية الأمن القومي وتعزيز فرص الاستقرار والسلام.

وأوضح أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل ركيزة مهمة في تحقيق الأمن الإقليمي، وأن التنسيق بين القاهرة وواشنطن يسهم في التعامل مع الملفات المعقدة التي تشهدها المنطقة، بما يدعم جهود مكافحة الأزمات وتحقيق التنمية.

وأشار أحمد محسن قاسم إلى أن مشاركة مصر الفاعلة في مختلف المحافل الدولية تؤكد أن القاهرة أصبحت طرفًا رئيسيًا في صياغة الرؤى المتعلقة بمستقبل المنطقة، لما تمتلكه من ثقل سياسي ودبلوماسي وقدرة على بناء جسور التواصل بين مختلف الأطراف.

واختتم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي الاجتماعي تصريحاته بالتأكيد على أن القمة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ دور مصر كقوة داعمة للسلام والاستقرار، بما يحقق مصالح الشعب المصري وشعوب المنطقة.