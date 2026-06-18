قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكلفة 38 مليون دولار.. ممدوح عباس يكشف مفاجأة عن استاد الزمالك بأكتوبر
لماذا نحتفل بالهجرة في شهر المحرم رغم وقوعها في ربيع الأول؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قادة مجموعة السبع يجددون التزامهم بالتعاون لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار المشترك
آبل تفاجئ العالم.. AirPods بكاميرات وذكاء اصطناعي يقرأ ما حولك
إيران تعلن توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن باللغتين الفارسية والإنجليزية
إنجلترا تمطر شباك كرواتيا برباعية في افتتاح مشوارها بكأس العالم
من قمة إيفيان.. الرئيس السيسي يرسخ دور مصر في رسم السياسات الدولية
هشام نصر: أرض الزمالك الجديدة حُسمت رسميًا.. ومفاجأة قريبة لحل أزمة القيد
السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي
شيخ الأزهر عن وقف النار بين إيران وأمريكا: ندعو الله أن تكون نهاية للحروب بالمنطقة
ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي
مش اختصاصي.. ممدوح عباس يكشف موقفه من تجديد عقد معتمد جمال مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين تنظيم الجيل: قمة الرئيس السيسي وترامب تأكيد لمكانة مصر الدولية ودورها المحوري

أحمد محسن قاسم
أحمد محسن قاسم
معتز الخصوصي

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي الاجتماعي، أن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس أهمية الدور المصري على الساحة الدولية، وتؤكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية القائمة على التعاون والشراكة في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال قاسم إن تأكيد الرئيس السيسي خلال القمة تقدير مصر للدعم الأمريكي، إلى جانب الإشادة بجهود الرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران ودعم مسار السلام في الشرق الأوسط، يعكس توجه الدولة المصرية الثابت نحو دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، ورفض استمرار حالة التوتر والصراعات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي الاجتماعي أن القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل التحرك وفق رؤية متوازنة تهدف إلى حماية الأمن القومي وتعزيز فرص الاستقرار والسلام.

وأوضح أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل ركيزة مهمة في تحقيق الأمن الإقليمي، وأن التنسيق بين القاهرة وواشنطن يسهم في التعامل مع الملفات المعقدة التي تشهدها المنطقة، بما يدعم جهود مكافحة الأزمات وتحقيق التنمية.

وأشار أحمد محسن قاسم إلى أن مشاركة مصر الفاعلة في مختلف المحافل الدولية تؤكد أن القاهرة أصبحت طرفًا رئيسيًا في صياغة الرؤى المتعلقة بمستقبل المنطقة، لما تمتلكه من ثقل سياسي ودبلوماسي وقدرة على بناء جسور التواصل بين مختلف الأطراف.

واختتم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي الاجتماعي تصريحاته بالتأكيد على أن القمة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ دور مصر كقوة داعمة للسلام والاستقرار، بما يحقق مصالح الشعب المصري وشعوب المنطقة.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا.. تعرف عليها

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم يهبط لأقل من 50 جنيهًا بالبنك الأهلي لأول مرة منذ فترة

محمد مرزبان

وفاة محمد مرزبان.. تعرف على زوجته وابنائه واحفاده

ترشيحاتنا

وفد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ

«القومي للمرأة» يزور رئيسة وحدة محلية أصيبت بسبب تأدية عملها بكفر الشيخ

جامعة المنيا

جامعة المنيا: ضمن أفضل 750 جامعة عالميا وتحصد المركز 32 أفريقيا و14 محليا

وحده تكافؤ الفرص

الضغوط النفسية للمرأة وسبل مواجهتها.. ندوة بدمياط

بالصور

قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

نيسان سكايلين
نيسان سكايلين
نيسان سكايلين

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

للدايت.. سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد