أخبار أسوان..توريد القمح ولقاء للجنة الإدارة المحلية.. وحملات تموينية وقوافل طبية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 17/6/2026 أحداث متنوعة.

فقد تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود توريد القمح المحلى داخل الصوامع والشون والبناكر على مستوى المحافظة خلال موسم الحصاد الحالى 2026.

بلغت الكميات الموردة حتى الآن 157 ألف و588 طن منذ بدء أعمال الحصاد فى منتصف أبريل الماضى .

فى ظل الإهتمام بتحقيق أعلى معدلات توريد محصول القمح تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

توريد 157 ألف و 588 طن قمح لصوامع وشون أسوان

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على المشاركة فى جلسة لجنة الإدارة المحلية داخل قبة البرلمان بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوى .

من داخل قبة البرلمان.. محافظ أسوان: ضرورة التنسيق لإيجاد حلول عاجلة

قامت مديرية الشئون الصحية بأسوان بتنظيم قافلة طبية شاملة لتقديم الخدمات العلاجية والكشف الطبى المجانى للأهالى بقرى العون الغذائى.

فى ضوء حرص الدولة المصرية على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بالمناطق النائية والأكثر إحتياجاً ، وتنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية لقرى العون الغذائى التابعة لوزارة الزراعة والمقامة على ضفاف بحيرة ناصر.

قافلة طبية متكاملة بقرى العون الغذائى بأسوان لإجراء الكشف والفحوصات الطبية وصرف العلاج مجاناً

جهود متنوعة

واصلت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية جهودها المكثفة للمرور الميدانى على منشآت تصنيع وتداول وبيع العصائر والمشروبات بمختلف أنحاء المحافظة .

سحب عينات وتحليل المنتجات الغذائية :

شملت الحملات سحب عينات دورية وعاجلة من العصائر والمنتجات المعروضة بالأسواق ، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، حيث تم سحب 9 عينات وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى .

أسفرت الحملات المكثفة التى تم تنفيذها على مستوى المحافظة عن تحرير 11 محضراً تموينياً متنوعاً ، وذلك فى إطار مواجهة أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين .

في أسوان.. حملات تموينية متنوعة للمرور الميداني على منشآت تصنيع وتداول وبيع العصائر