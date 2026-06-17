قافلة طبية متكاملة بقرى العون الغذائى بأسوان لإجراء الكشف والفحوصات الطبية وصرف العلاج مجاناً

قامت مديرية الشئون الصحية بأسوان بتنظيم قافلة طبية شاملة لتقديم الخدمات العلاجية والكشف الطبى المجانى للأهالى بقرى العون الغذائى.

فى ضوء حرص الدولة المصرية على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بالمناطق النائية والأكثر إحتياجاً ، وتنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية لقرى العون الغذائى التابعة لوزارة الزراعة والمقامة على ضفاف بحيرة ناصر.

وفى هذا الإطار ، أكد المهندس عمرو لاشين على أهمية الوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف التجمعات السكانية والقرى البعيدة ، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة فى الحصول على الرعاية الصحية .

تقديم خدمات طبية متكاملة :

ضمت القافلة الطبية نخبة من الأطباء والمتخصصين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة ، شملت أقسام الباطنة والعظام والنساء والتوليد والأسنان والجراحة العامة والأطفال ، وذلك بهدف تقديم الرعاية الصحية الشاملة للأهالى وتلبية إحتياجاتهم العلاجية.

إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل :

شملت القافلة توفير خدمات الأشعة والفحوصات الطبية المختلفة ، إلى جانب تشغيل معمل للتحاليل الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة للحالات المرضية المستهدفة ، بما يساهم فى التشخيص الدقيق وتقديم الخدمة العلاجية المتكاملة للمواطنين .

صرف العلاج بالمجان للمستفيدين

حرصت القافلة على توفير الأدوية والعلاجات اللازمة وصرفها بالمجان للحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها ، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة دون أى أعباء مالية .

الاستفادة من خدمات القافلة:

تستهدف القافلة الطبية تقديم خدماتها لما يقرب من 2000 مواطن ومواطنة من أهالى قرى العون الغذائى ، فى إطار خطة المحافظة ومديرية الشئون الصحية للوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق الأكثر إحتياجاً وتحسين مستوى الرعاية الصحية بها .

تأتى هذه القافلة الطبية فى إطار جهود محافظة أسوان ومديرية الشئون الصحية لتوسيع نطاق الخدمات العلاجية والوقائية بالمناطق النائية ، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الصحى.