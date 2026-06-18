تحركات أوروبية وتركية.. مؤشرات التصعيد العسكري تتغلب على فرص التسوية بين روسيا وأوكرانيا

تتواصل حالة التوتر بين روسيا وأوكرانيا وسط مؤشرات متزايدة على صعوبة التوصل إلى تسوية سياسية في المدى القريب، رغم استمرار بعض التحركات الدبلوماسية والوساطات الدولية.



تبدو التطورات المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية وكأنها تتجه إلى منحى جديد، بعد حديث مسؤول أوروبي عن قيام رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بإجراء اتصالات دبلوماسية مقتضبة مع الكرملين، في محاولة لفتح قنوات تواصل مع المسؤولين الروس بشأن الأزمة.

التطورات الميدانية الأخيرة والاتهامات المتبادلة

وفي هذا السياق، أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن التطورات الميدانية الأخيرة والاتهامات المتبادلة بين موسكو وكييف تعكس اتجاهاً نحو مزيد من التصعيد العسكري، في وقت تتواصل فيه الجهود التركية والأوروبية لإحياء مسار التفاوض بين الجانبين.



وأضاف مشيك، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية" ، مع الإعلامي حساني بشير، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تعليق رسمي من الجانب الروسي على هذه المعلومات، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات الحالية لا تدل على وجود انفراجة في الأزمة، بل على العكس توحي باحتمال تصعيد عسكري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن موسكو تصف العديد من التحركات الأوكرانية بأنها "أعمال إرهابية"، لافتاً إلى أن آخر تلك الحوادث تمثلت في استهداف مسيّرة أوكرانية حافلة تقل مدنيين، بينهم أطفال، في مقاطعة بريانسك الروسية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن التعليق الروسي على الحادث شدد على أن الهجوم يُعد عملاً إرهابياً، وأن موسكو سترد وتحاسب المسؤولين عنه. وأشار إلى أن الخطوات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا لا تعكس وجود أجواء مواتية للتسوية أو التفاوض، بل تشير إلى استمرار التصعيد العسكري، خاصة في ظل انشغال الولايات المتحدة بملفات أخرى، من بينها التفاهمات الجارية مع إيران.

وأشار مشيك إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة قازان الروسية، موضحاً أن تركيا تواصل طرح مبادرات جديدة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية وتؤكد استعدادها لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف.

وأكد أنه رغم إعلان روسيا استعدادها للمشاركة في أي مفاوضات جديدة، فإن المعطيات الميدانية الحالية لا تشير إلى إمكانية التوصل إلى تسوية قريبة، بل ترجح استمرار التصعيد العسكري والضربات المتبادلة خلال الفترة المقبلة.