إيفان يواس: زيارة كوشنر وويتكوف إلى موسكو تعكس عودة الاهتمام الأمريكي بالملف الأوكراني

قال إيفان يواس مستشار مركز السياسات الخارجية الأوكراني، إنّ الزيارة المرتقبة للمبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى روسيا تشير إلى عودة الولايات المتحدة إلى الطريق الصحيح في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ساد شعور بأن واشنطن تراجعت عن التركيز على الصراع بين موسكو وكييف، إلا أن التطورات الحالية قد تدفعها لإعادة الاهتمام بهذا الملف.

وتابع، أن الأيام المقبلة قد تكشف ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لافتًا، إلى أن حدوث مثل هذا التوافق قد يتيح لواشنطن توجيه اهتمام أكبر إلى الجبهة الأوكرانية الروسية ومحاولة معالجة الأزمة مع موسكو.

تجميد القتال وعقد لقاء مباشر بين الرئيس الأوكراني

وأشار، إلى أن أوكرانيا تدعو إلى تجميد القتال وعقد لقاء مباشر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن روسيا، بحسب تقديره، لا تبدو مستعدة في الوقت الراهن لهذا الحوار.